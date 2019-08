Windmolen met zonnepanelen erop kan festival liters diesel besparen

De veiligheidsman van Pukkelpop, Raf Verjans, kwam vanmiddag naar Eindhoven, want voor het eerst werd de toren uitgeklapt en met de accu getest.

"Wij hebben op Pukkelpop een luxe camping. Daar gaan we hem uitproberen," vertelt hij. "We gebruiken hem voor de catering, de stroomvoorziening in de verschillende bars, en voor de verlichting." Hij denkt dat het een uitkomst kan zijn. "Wij gebruiken gauw 150.000 liter diesel, en er zijn weinig of geen betrouwbare alternatieven."

Projectleider Faas Moonen van de TU Eindhoven heeft over belangstelling niets te klagen. "We zijn benaderd door de Formule 1, door de start van de Vuelta, enzovoort. Allemaal partijen die de testen die we nu doen volgen, en graag mee willen doen."

Op het terrein staan ook twee mensen van Defensie het optakelen van de toren met belangstelling te volgen. "Wij zijn van de afdeling Energietransitie", vertellen ze. "Bij Defensie willen we in 2050 zoveel mogelijk van onze kampementen energiezuinig hebben." Kijkend naar de felgekleurde zonnepanelen voegen ze er lachend aan toe: "Al zou-ie natuurlijk wel een andere kleur moeten hebben. Groen of zandgeel of zo."

Acht of negen torens

Moonen denkt dat een festival van redelijke omvang acht of negen torens nodig zal hebben. Maar zeker weet hij dat pas nadat de molen echt gedraaid heeft. En dat gebeurt over tien dagen voor het eerst op Pukkelpop, gevolgd door de Dutch Design week in oktober.

En wat er daarna komt? "We wachten het af, " zegt Faas Moonen. "Het is in ieder geval winst dat ook de organisatoren van grote evenementen gaan nadenken of het niet anders dan vervuilend kan. Dat is al een grote stap vooruit. Hoe snel we de volgende stappen kunnen zetten, gaan we nu uittesten."