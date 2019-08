180.000 euro aan diamanten geroofd bij Designer Outlet Roermond

Een juwelier in Roermond is beroofd van 180.000 euro aan diamanten. De diefstal was afgelopen december al, maar is pas vandaag door de politie naar buiten gebracht.

Op zaterdag 29 december kwamen vier mannen de zaak in Designer Outlet Roermond binnen. Een van hen leidde het personeel af, terwijl de andere drie ongemerkt een vitrine openmaakten en de diamanten eruit haalden. Daarna liepen ze de winkel uit.

De politie zegt tegen 1Limburg dat de roof lang niet bekendgemaakt is omdat eerst andere opsporingsmethodes zijn geprobeerd. Er werd onder meer met getuigen gesproken en de gezichten van de vier mannen zijn door allerlei databases gehaald.

Omdat dit niet leidde tot de arrestatie van de groep, zijn nu deze bewakingsbeelden van de roof vrijgegeven: