Man opgepakt na Facebook-livestream van kindermishandeling

In Leiden is gisternacht een man van 27 aangehouden op verdenking van het mishandelen van een 8-jarige jongen. De man zou de mishandeling live hebben uitgezonden op Facebook.

De politie kreeg meerdere meldingen binnen over de livestream. Rechercheurs konden aan de hand van bepaalde voorwerpen die in de stream te zien waren, de locatie herleiden naar een adres in het centrum van Leiden. Daar troffen ze de verdachte en het jongetje aan.

Het kind is een familielid van de verdachte. De jongen is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De verdachte is een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Volgens de politie verbleef hij tijdelijk in de woning.

Meer details over de zaak, zoals de precieze familieband tussen de verdachte en de jongen of de aard van de voorwerpen in de woning, wil de politie niet geven. De zaak wordt nu verder onderzocht. Mensen die de livestream hebben gezien, wordt gevraagd zich te melden.