NS experimenteert met reclame in de trein

De NS begint in september een proef met reclame op de informatieschermen in de trein. De reclame zal te zien zijn in 137 van de ruim 400 intercity-treinen.

"We krijgen regelmatig verzoeken van adverteerders", zegt een woordvoerder van de NS. "De schermen in de trein zijn een gewilde plek, maar de reclame moet wel passen bij ons beleid en bij de reisbeleving."

"Daarom willen we alleen reclames laten zien die passen bij ons merk", aldus de woordvoerder. "Geen advertenties over expliciete dingen, maar advertenties die een grote groep mensen aanspreken."

Voorrang

Volgens de NS blijft de reisinformatie op de schermen altijd het belangrijkst en krijgt die informatie ook voorrang als er sprake is van een calamiteit.

De pilot loopt tot eind dit jaar, daarna wordt bekeken hoe de reizigers de reclame hebben ervaren.