Nieuwbouw in de Rif, maar onvrede blijft: 'Overheid belooft al jaren beterschap'

Bijna drie jaar nadat Riffijnen de straat opgingen om te protesteren tegen de achterstand in hun regio, doet Marokko een poging om de situatie in de Rif te verbeteren. Ook laat de Marokkaanse koning af en toe demonstranten vrij uit de gevangenis. Toch loopt het gebied in het noorden van Marokko nog steeds achter op de rest van het land en worden er mensen gevangengezet.

"Toen ik na een jaar en drie maanden celstraf vrijkwam, zag ik dat de overheid aan geen van onze eisen tegemoet was gekomen", zegt Jaouad Bellali in Al Hoceima, de hoofdstad van de Rif. Hij protesteerde eind 2016 en begin 2017 net als duizenden andere Riffijnen en Marokkanen. Hun eisen: beter onderwijs, goede gezondheidszorg, meer werkgelegenheid en minder corruptie en militarisering in de Rif.

De overheid beschuldigde de Riffijnen van vandalisme en separatisme. Marokko is bang dat de Riffijnen weer een eigen republiek willen stichten zoals in 1923. De staat arresteerde zo'n duizend demonstranten en veroordeelde hen tot celstraffen oplopend tot twintig jaar. Onder hen waren ook familieleden van Nederlanders. Veel gevangenen werden door agenten mentaal en fysiek mishandeld.

"In Al Hoceima schopten agenten me zodanig in elkaar dat ik naar het ziekenhuis moest. Ook beledigden ze mij, mijn familie en de Rif", zegt Jaouad. Hij moest met vijftig anderen - volgens de staat de protestleiders - naar Casablanca, elf uur rijden van hun woonplaats en familieleden vandaan. Daar zat Jaouad twee jaar in de cel.

Jaouad kwam vrij door een koninklijk pardon - de koning geeft op bijna elke feestdag gratie aan gedetineerden. "Maar ik en veel andere gevangenen wilden dit niet, want als je zo'n pardon aanvraagt, geef je toe dat je iets fout hebt gedaan. Wij vroegen om basisrechten."

Callcenter en muziekschool

In de regio loopt de economie nog altijd achter bij de situatie in steden als Tanger en Casablanca, maar er zijn kleine verbeteringen. Bijna alle straten en stoepen in het gebied zijn vernieuwd, Al Hoceima krijgt nieuwe bedrijven en er is nieuwe apparatuur in het centrum voor oncologie. Er worden een muziekschool en een theater gebouwd, en buiten de stad verrijst een nieuw ziekenhuis.