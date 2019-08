Cyprus vraagt Nederland asielzoekers over te nemen: 'Situatie is onhoudbaar'

Nederland krijgt deze week het verzoek van Cyprus om asielzoekers van het eiland over te nemen. De Cypriotische minister van Binnenlandse Zaken zegt tegen de NOS dat hij geen vertrouwen meer heeft in de komst van een Europees herverdelingsmechanisme en dat hij daarom individuele landen benadert. Want op Cyprus, zegt hij, is de situatie onhoudbaar.

Tot een paar jaar geleden was er nog niet zoveel aan de hand op het eiland. Vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika kozen voor de Middellandse Zeeroute (van vooral Libië naar Italië) of voor de oostelijke route (van Turkije naar Griekenland). Cyprus nam in 2015 zelfs nog enkele mensen over van Italië.

Maar nu de EU met zowel Turkije als Libië afspraken heeft, vinden steeds meer mensen een nieuwe route: van Turkije met de boot of het vliegtuig naar Noord-Cyprus. Dat is door Turkije bezet en wordt door de Turken als binnenland gezien. Vanuit daar betalen de migranten om door de bufferzone over de grens te komen naar het zuiden. Ook in de steden en dorpen die in 1974 na de Turkse invasie verdeeld achterbleven, lopen smokkelroutes.

Bekijk hier de reportage van correspondent Sander van Hoorn in het vluchtelingenkamp op Cyprus: