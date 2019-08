Kind valt van panoramaterras museum Tate Modern, mogelijk geduwd

In Londen is een zesjarige jongen van de tiende verdieping van het museum Tate Modern gevallen. De politie houdt er rekening mee dat hij van het panoramaterras is geduwd. Een 17-jarige tiener is opgepakt op verdenking van poging tot moord.

Het slachtoffer kwam op het dak van de vijfde verdieping van het gebouw terecht. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht en ligt daar in kritieke toestand.

Op het moment dat het gebeurde waren er duizenden bezoekers in het Tate Modern, een van de grootste musea ter wereld voor hedendaagse kunst. Het museum werd enige tijd ontruimd.

De politie gaat er niet vanuit dat de tiener en het gewonde kind elkaar kenden. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd.