Braziliaanse drugshandelaar probeert verkleed als vrouw te ontsnappen uit cel

Op het moment dat de verklede man de gevangenis afgelopen zaterdag wilde verlaten, werden de bewakers argwanend. Zij besloten uit te zoeken wat er aan de hand was. Onder het masker en de pruik bleek Clauvino da Silva te zitten, een bendelid van de criminele organisatie Comando Vermelho.

De man had kleding geleend van zijn dochter en droeg naast een masker, ook een bril. De autoriteiten laten weten dat Da Silva naar een extra beveiligde afdeling is gebracht. Ook worden de familieleden ondervraagd over de rol die zij hebben gespeeld bij deze ontsnappingspoging.