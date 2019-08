Tweede man en ideoloog van Rode Khmer overleden

De belangrijkste ideoloog van de Rode Khmer is overleden. Nuon Chea was de handlanger van de Cambodjaanse dictator Pol Pot en stond bekend als 'Broeder Nummer Twee'. Hij is 93 geworden.

Nuon Chea werd samen met Khieu Samphan, een andere hooggeplaatste Rode Khmer-politicus, vorig jaar tot levenslang veroordeeld wegens genocide op moslims en Vietnamezen in Cambodja. Eerder hadden ze al dezelfde straf gekregen voor misdaden tegen de menselijkheid.

Killing Fields

De Rode Khmer of Khmer Rouge was het militaristische en communistische regime dat over Cambodja regeerde in de jaren zeventig. Pol Pot en zijn handlangers wilden met brute kracht een socialistisch-agrarische samenleving van het land maken, waarbij alle tegenstanders uit de weg werden geruimd.

Steden werden leeggehaald door de Rode Khmer, de inwoners moesten naar werkkampen op het platteland. Daar waren executies, verkrachtingen, ziekten en ondervoeding aan de orde van de dag. Anderen werden naar de Killing Fields gebracht om vermoord te worden.

In de Cambodjaanse genocide, van 1975 tot 1979, kwamen volgens schattingen tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen om, ongeveer een kwart van de bevolking van het land.

De Rode Khmer werd uiteindelijk verslagen door Vietnam in 1979, waarmee er een einde kwam aan de genocide. Pol Pot overleefde dat, waarna hij nog tot zijn dood in 1998 een teruggetrokken bestaan in de jungle leidde.