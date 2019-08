Excuses gemeente Nijmegen voor weigeren vrouw met niqaab

De gemeente Nijmegen heeft excuses aangeboden aan een vrouw die vanmiddag een buitenspeeltuin in de stad niet in mocht omdat ze een niqaab droeg. Medewerkers van het terrein dachten dat ze de vrouw vanwege het boerkaverbod moesten weigeren, maar het verbod geldt niet voor speeltuinen, werd later duidelijk.

Sinds een paar dagen geldt in Nederland het boerkaverbod. Mensen mogen in openbare ruimtes in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen geen gezichtsbedekkende kleding dragen.

De speeltuin wordt gefinancierd met gemeentelijk geld en daarom dachten medewerkers dat het verbod op gezichtsbedekkende kleding ook in de speeltuin gehandhaafd moet worden. Maar "overleg met de politie leerde dat het boerkaverbod niet geldt voor een speeltuin", schrijft de gemeente in een tweet.

De gemeente heeft de vrouw verontschuldigingen aangeboden. Ook heeft ze een gratis kaartje gekregen voor de speeltuin.