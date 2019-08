Activisten demonstreren bij NAVO tegen 'Fort Europa', 17 opgepakt

"Onderzoeksinstituut TNO behoort tot de grootste ontvangers van EU-subsidies voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technologie├źn voor grensbewaking", schrijft de groep in een persbericht. "De muren van Fort Europa worden hoger, reddingsacties van hulporganisaties worden tegengewerkt en vluchtelingen worden opgesloten en gedeporteerd."

Huize Ivicke

"Genoeg reden om in actie te komen", schrijft de groep. De activisten organiseerden sinds donderdag een 'No Border Camp' in het gekraakte Huize Ivicke in Wassenaar, met verschillende activiteiten en workshops. Daar zouden zo'n 200 mensen op af zijn gekomen.

Donderdag werd geprotesteerd bij het Rode Kruis, vrijdag bij uitzendbureau Otto Work Force en zaterdag bij een detentiecentrum in Rotterdam, waar uitgeprocedeerde asielzoekers wachten op hun deportatie.

De VVD in Wassenaar maakte zich zorgen over de groep activisten. "Het gaat van kwaad tot erger", zei fractievoorzitter Laurens van Doeveren tegen Omroep West. "Eerst was het een groepje activisten die het pand kraakte. Daarna is de groep steeds groter geworden - ook met buitenlandse krakers - en nu gaat het met 200 actievoerders naar the next level."