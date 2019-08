Tot levenslang veroordeelde ontsnapt uit Iran

Een Iraanse Canadees die een levenslange gevangenisstraf in Iran moest uitzitten, heeft weten te ontsnappen naar Canada. Iran veroordeelde de 44-jarige Saeed Malekpour in 2008 ter dood omdat hij software voor pornografische websites zou maken. Vier jaar later werd zijn doodstraf geschorst, maar hij moest nog wel levenslang in de gevangenis doorbrengen.

De softwareontwikkelaar heeft zowel een Iraans als Canadees paspoort. Er is weinig bekend over de manier waarop hij wist te ontsnappen. Wel is duidelijk dat hij, na zware internationale druk, op verlof was, zegt Payam Akhavan, een mensenrechtenadvocaat die betrokken is bij de zaak, tegen de Canadese publieke omroep CBC. Malekpour was tijdelijk vrij, pakte die kans en vluchtte uit Iran naar Canada via een derde land, dat niet wordt bekendgemaakt, aldus Akhavan.

"Het was helemaal niet zeker dat het plan om hem naar Canada te brengen zou lukken. Dus we zijn allemaal erg opgelucht", zei Akhavan, die hoogleraar is in Internationaal Recht bij de Canadese McGill University en betrokken is bij het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag.

Buitengewoon behulpzaam

"Canada verwelkomt het nieuws dat Saeed Malekpour met zijn familie verenigd is", schrijft de Canadese overheid in een reactie. "We hebben gepleit voor zijn vrijlating." Vanwege privacyredenen wil het land de zaak niet verder toelichten. Volgens mensenrechtenadvocaat Akhavan was de Canadese overheid "buitengewoon behulpzaam".

Maryam Malekpour, de zus van de ontsnapte Saaed, postte een video op sociale media waarop diens aankomst op een Canadees vliegveld te zien is: