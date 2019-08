Londen vraagt redelijkheid van EU: heropen de onderhandelingen

De Britse brexit-minister Stephen Barclay roept EU-leiders op het brexit-akkoord open te breken en opnieuw te onderhandelen. Daartoe zou de Europese brexit-toponderhandelaar Michel Barnier een nieuw mandaat moeten krijgen.

In de Mail on Sunday schrijft Barclay dat de politieke realiteit flink is veranderd sinds de Europese verkiezingen van mei. Hij wijst op de verschoven machtsverhouding in het Europees Parlement.

Brussel heeft steeds laten weten dat het brexit-akkoord is wat het is, en dat alleen gesleuteld kan worden aan de politieke verklaring die erbij zit.

Backstop

Barclay waarschuwt dat het Verenigd Koninkrijk afstevent op een no-deal-brexit als er geen nieuwe gesprekken volgen. De regering van premier Boris Johnson wil af van de backstop die in het brexit-akkoord is vastgelegd. Die backstop treedt in werking als de EU en het VK er tijdens een overgangsperiode van twee jaar niet in slagen een handelsakkoord te sluiten.

De backstop is hét hete hangijzer in de brexit-discussie. Hier leggen we uit wat het is: