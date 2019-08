Beschonken piloten betrapt in Glasgow, vlucht geschrapt

Op het vliegveld van Glasgow zijn gisteren twee piloten aangehouden omdat ze te veel hadden gedronken. Ze stonden op het punt om aan boord te gaan van een toestel van United Airlines, dat naar de Verenigde Staten zou vliegen. De vlucht is geschrapt.

De Amerikaanse vliegers, van 45 en 61, vielen door de mand nadat ze een blaastest moesten doen. Dinsdag verschijnen ze voor de rechter, meldt de BBC.

United Airlines zegt in een reactie dat de veiligheid van reizigers en personeel altijd de hoogste prioriteit heeft. Alle gedupeerde reizigers zijn omgeboekt op andere vluchten.

Celstraffen

Het is voor de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij de tweede keer dat piloten zich in Glasgow beschonken op het vliegveld meldden. In 2017 werden twee United-piloten van 35 en 45 om die reden nog veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk tien en vijftien maanden. Zij hadden meer dan zeven keer de toegestane hoeveelheid alcohol in hun bloed.