De duurzame sneaker komt eraan (hoe lastig het ook is om 'm te maken)

Het is eigenlijk best bijzonder dat er duurzame sneakers gemaakt worden, zeggen deskundigen. Het produceren van een duurzaam kledingstuk vereist al een hoop kennis en investeringen, het maken van zo'n sneaker is nog een stuk lastiger.

"Neem nou een T-shirt: dat bestaat vaak maar uit één materiaal. Een sneaker heeft een heleboel onderdelen. Denk aan de zool, de binnenzool, de neus, het bovenstuk en de veters. In een sneaker zijn daarom wel zes tot tien materialen verwerkt", vertelt circulaire mode- en textielexpert Roosmarie Ruigrok.

Vooral de lijm die gebruikt wordt om sneakers in elkaar te zetten is een struikelblok. Het ontwikkelen van een biologisch lijm die sterk genoeg is om de sneaker bij elkaar te houden - ook bij dagelijks gebruik - is kostbaar.

Statiegeldsysteem

Daarom wordt er in veel gevallen voorzichtig geïnnoveerd, ziet Ruigrok. "Er zijn nu best wat sneakers waarvan één onderdeel van duurzaam of gerecycled materiaal gemaakt is. De volgende stap is een hele schoen van duurzaam materiaal maken, en die uiteindelijk ook weer uit elkaar kunnen halen om volledig te recyclen. Maar daar beginnen veel ontwerpers niet aan."

Ruigrok noemt de 100 procent recyclebare sneakers van Adidas daarom "lovenswaardig". Het merk voert daarnaast een soort statiegeldsysteem in, waardoor klanten een klein deel van het aankoopbedrag terugkrijgen als ze hun afgedankte schoenen inleveren om gerecycled te worden. "Dat is de enige manier waarop recyclen werkt. Heel veel sneakers inzamelen, alles uit elkaar halen en de onderdelen sorteren. Dan heb je genoeg volume om van de materialen iets nieuws te maken."