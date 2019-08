Rellen in Nantes om dood festivalganger na ingrijpen politie

Politiegeweld is een terugkerend thema in Frankrijk en in Nantes in het bijzonder. In de West-Franse stad viel vorig jaar zomer een dode bij een politiecontrole. In de nachten erna werd er gereld en werden auto's in brand gestoken.

Nabestaanden van Canico hebben het geweld van vandaag veroordeeld. Ze zeggen dat het niet past bij het rustige en zachtaardige karakter van hun overleden geliefde.