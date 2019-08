Conducteur mishandeld in Heerhugowaard

Een conducteur van de NS is gistermiddag mishandeld op het station in Heerhugowaard.

Dat gebeurde toen hij een man aansprak die vlak voor het vertrek van een trein de deur openhield en allerlei spullen in de trein aan het zetten was. De 58-jarige conducteur vroeg de man daarmee te stoppen, omdat het tijd was om te vertrekken.

Daarop sloeg de man de conducteur in het gezicht en beet hem in zijn borst. De dader vluchtte een andere trein in en werd later opgepakt.

De politie zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over het incident.