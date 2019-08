Europa massaal op vakantie, zwarte zaterdag op de snelwegen

In Frankrijk, de Alpenlanden en Italië lopen de snelwegen vol met vakantieverkeer. Het is de eerste zaterdag in augustus, ofwel zwarte zaterdag. Volgens de ANWB is de grootste drukte momenteel in Frankrijk en dat neemt in de loop van de dag nog verder toe. Het hoogtepunt van de files wordt daar verwacht tussen 12.00 en 13.00 uur.

In Duitsland is het zeer druk op de wegen tussen München en het Oostenrijkse Salzburg; in Zwitserland staat het verkeer vooral lang vast bij de beruchte Gotthardtunnel.

Mensen die pas vanochtend zijn vertrokken naar het zuiden ontspringen voorlopig de dans. "In Noord-Frankrijk valt het mee, de drukte zit nu vooral bij Lyon richting het zuiden en van Parijs naar Bordeaux", zegt Edwin Gerritsen van de ANWB.

Later vertrekken

De verkeersdienst gaf mensen het advies om vandaag pas na 08.00 uur te vertrekken. "Later vandaag kan ook nog, dan rijd je een beetje achter de file aan", zegt Gerritsen. De reis een dag later plannen, is volgens hem ook een goed idee. "Morgen geldt er een heel ander beeld, dan is het een stuk minder druk."

Zwarte zaterdag is traditioneel een van de drukste dagen in de zomer. Vaak is het de laatste zaterdag van juli of de eerste van augustus. Vandaag gaan veel Fransen op vakantie en ook in Italië is de vakantie begonnen.