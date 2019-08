John Ratcliffe niet de nieuwe Amerikaanse inlichtingenchef

President Trump had Ratcliffe voorgedragen als opvolger van Dan Coats, die zijn aftreden zondag bekendmaakte. Ratcliffe (53) is lid van het Huis van Afgevaardigden en was eerder burgemeester van een kleine plaats in Texas en officier van justitie. Hij staat bekend als een fervente aanhanger van Trump.

Mogelijk dat Coats' nummer 2, Sue Gordon, zijn tijdelijke plaatsvervanger wordt. Trump zei dat hij haar mag en haar wellicht die functie geeft. Ook gaf de president aan dat hij drie mensen in gedachten heeft om Coats permanent op te volgen en dat hij maandag mogelijk met een mededeling daarover komt.