Mensen onwel in Albert Heijn Amstelveen, winkel ontruimd

Een filiaal van Albert Heijn in Amstelveen is vanavond ontruimd nadat enkele bezoekers last kregen van hun luchtwegen en ogen. Ambulancemedewerkers hebben zes mensen nagekeken. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten werden rond 19.30 uur opgeroepen. Sommige bezoekers moesten hoesten en hadden last van prikkende ogen. Het is niet bekend wat er aan de hand was. NH Nieuws schrijft dat de brandweer geen gevaarlijke concentraties van een stof heeft gemeten.

De winkel blijft de rest van de avond dicht, zegt een woordvoerder van de brandweer. Of de supermarkt morgen opengaat, is nog onduidelijk.