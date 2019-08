Oud-minister Dijsselbloem trekt zich terug en wordt geen IMF-voorzitter

Vanmiddag trok de Finse centralebankpresident Olli Rehn zich al terug als kandidaat, "zodat we een brede consensus kunnen bereiken", zo liet Rehn weten via Twitter.

Daardoor bleven Dijsselbloem (53) en Georgieva (65) over. De EU-ministers overlegden in de uren daarna stevig met elkaar. In de loop van de avond werd duidelijk dat Georgieva meer steun genoot. De Bulgaarse had onder meer Frankrijk, Italië en Oost-Europa achter zich.

Klap voor Nederland

De keus voor Georgieva is een klap voor Dijsselbloem en de Nederlandse regering. Vorige maand greep Nederland ook al naast een internationale topfunctie. Toen besloten de EU-leiders om niet Frans Timmermans maar de Duitse Ursula von der Leyen voor te dragen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Dit keer ging Nederland ervan uit dat Dijsselbloem de beste papieren had voor de topfunctie bij het IMF. Zo viert Georgieva over anderhalve week haar 66ste verjaardag, waarmee ze eigenlijk te oud is voor de functie. De voorzitter mag niet ouder dan 65 jaar zijn bij aantreden. IMF-landen zouden voor haar dus een uitzondering moeten maken.

Dat gegeven bleek dus geen struikelblok voor EU-ministers om haar voor te dragen als kandidaat. In september begint Georgieva met haar werk bij het IMF, als de VS groen licht heeft gegeven voor haar aantreden. De Bulgaarse volgt dan Christine Lagarde op, die is de Europese Centrale Bank (ECB) gaat leiden.

Al decennia hebben de VS en Europa een 'herenakkoord' als het gaat om de topposities bij het IMF en de Wereldbank. De Amerikanen gaan akkoord met de Europese kandidaat voor het IMF als Europa instemt met de Amerikaanse kandidaat-voorzitter van de Wereldbank.

Europa heeft zich eerder dit jaar al aan die deal gehouden; de Amerikaan David Malpass werd in april benoemd.