Oud-topman Philips Oost-Afrika vermist in Kenia

De Keniaanse politie onderzoekt de vermissing van Tob Cohen, de 69-jarige oud-topman van Philips Oost-Afrika. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens zijn advocaat ligt Cohen in vechtscheiding met zijn Keniaanse vrouw.

"We staan in nauw contact met de Keniaanse overheid en zijn familie. Het is voor hen naar om zo in onzekerheid te zitten", zegt een woordvoerder.

Cohen woont al tientallen jaren in Kenia. De laatste jaren werkte hij als organisator van golfreizen.

Zijn advocaat zegt in Keniaanse media dat hij als vermist is opgegeven door zijn zus uit Nederland. Zij zou er na 19 juli niet meer in zijn geslaagd contact met hem te krijgen.

Volgens de advocaat loopt er een rechtszaak van Cohen tegen zijn vrouw. Zij zou hem hebben aangevallen en lastiggevallen.