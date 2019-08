Buxuskwekers stoppen massaal: een rups verwoest hun struik

Ook Zandee is daarom inmiddels gestopt met het aanbieden van de struik die zo lang het Nederlandse straatbeeld domineerde. "Dat gaf zo veel problemen met onze klanten. Eerst kregen we de buxusschimmel, een jaar of zeven geleden. Als je dan bomen of struiken bij klanten neerzette die na drie weken al gingen rotten, besloten we naar alternatieven te zoeken." Want die zijn er genoeg, toont hij. "De ilex bijvoorbeeld, of de taxus. Die kunnen allebei zo in de plaats van een buxus."

Is het over en uit met buxus? Beide hoveniers denken van niet. "In Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland was twaalf à tien jaar geleden ook een rupsenplaag", vertelt Van Dun. "Maar die is intussen verdwenen. De plant staat er veel in groei en bloei." Dat zou ook in Nederland kunnen gebeuren, verwacht hij. "Maar voor nu is de buxus alleen voor echte liefhebbers."