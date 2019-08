Bijlesscholen zien zomerklandizie toenemen

Het aantal kinderen op de basisschool die in de zomervakantie bijles krijgen, neemt toe. Uit een belronde van het Jeugdjournaal komt het beeld naar voren dat vooral in de grote steden ouders hun kinderen in de zomer laten bijspijkeren.

Bijlesscholen zeggen dat de toename mede komt door het lerarentekort op basisscholen. Door lesuitval en de vele wisselingen van leraren zouden kinderen daar minder leren.

De Algemene Onderwijsbond erkent het probleem. "Het heeft te maken met de grootte van klassen, uitval en kinderen die noodgedwongen verdeeld worden over andere groepen. We horen dit veel van onze achterban", zegt een woordvoerder.

In deze video leggen kinderen uit waarom zij hun zomervakantie willen verruilen voor extra lessen: