Braziliaanse president Bolsonaro: cijfers over ontbossing onjuist

De Braziliaanse president Bolsonaro heeft op een persconferentie kritiek geuit op het agentschap voor ruimteonderzoek (INPE) in zijn land. Het agentschap meldde vorige maand dat de houtkap in het Braziliaanse deel van het Amazoneregenwoud onder Bolsonaro met 88 procent is toegenomen. Volgens de president is dat onjuist.

Bolsonaro stelt dat het agentschap de cijfers mogelijk heeft gemanipuleerd om zijn regering er slecht uit te laten zien. Hij dreigt medewerkers van het agentschap, onder wie de directeur, te ontslaan.

Het INPE houdt met satellietbeelden de ontbossing in het regenwoud in de gaten. Het instituut maakte vorige maand bekend dat in juni een gebied van 920 vierkante kilometer was gekapt. Een toename van 88 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De president zegt dat het systeem waarop de cijfers zijn gebaseerd niet deugt. Hij wil een nieuw, "wetenschappelijker" systeem. Minister van Milieu Salles noemt de cijfers sensatiebelust en onnauwkeurig.