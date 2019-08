Kaaiman ontsnapt na ongeluk op A7

Bij een ongeval op de A7 bij Scheemda is een kaaiman ontsnapt uit een auto. De auto vervoerde twee kaaimannen toen de wagen begin deze avond naast de snelweg op zijn kant in de sloot terechtkwam. Inmiddels is het reptiel weer terecht.

Volgens de inzittenden is een kaaiman vijftig centimeter groot, de andere heeft een lengte van 1.60 meter, schrijft RTV Noord. De kleinste van het stel wist uit de auto te ontsnappen.

Medewerkers van de dierenambulance wisten de kaaiman even voor 19.00 uur te vangen. De in de auto achtergebleven kaaiman is veilig uit de auto gehaald.

Rijkswaterstaat heeft een gedeelte van de rijbaan tijdelijk afgezet om het reptiel te vangen. Niemand raakte gewond, al was er wel een ambulance om hulp te verlenen aan de inzittenden van de auto. Waarom ze twee krokodillen vervoerden is niet bekend.