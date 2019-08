Steeds meer kinderen in gezinshuizen, maar 'een groot hart is niet genoeg'

Volgens lector residenti├źle jeugdzorg Peer van der Helm neemt het wetenschappelijk bewijs toe dat een kleinschalige aanpak beter is voor kinderen. "Gezinshuizen bieden continu├»teit en stabiliteit. Kinderen hebben vaste grond onder de voeten en ze hebben niet continu met nieuwe mensen te maken."

Om deze reden wordt er sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 steeds meer ingezet op kleinschaligheid. Het aantal gezinshuizen is sinds 2014 met bijna 60 procent gestegen.

Volgens Rob de Munck, directeur van brancheorganisatie Gezinshuis.com, gaat het over het algemeen goed, maar niet altijd. "We zien dat jongeren met heel complexe problematiek soms in gezinshuizen geplaatst worden, maar dat gaat niet zorgvuldig genoeg. Gezinshuisouders kunnen dit niet altijd aan en hebben intensieve ondersteuning nodig."

Daarnaast kan in principe iedereen een gezinshuis beginnen. "Er lijken steeds meer vrijgevestigde gezinshuizen te zijn, maar daar heeft niemand zicht op omdat er geen centrale registratie is", zegt De Munck.

Professionaliseren

Om de sector te professionaliseren is vorige maand afgesproken dat gezinshuisouders een pedagogische opleiding moeten hebben gevolgd of in ieder geval kunnen aantonen dat ze de juiste competenties hebben. Ook hebben ze maximaal zes kinderen in huis, zijn ze open en transparant en werken ze samen met een multidisciplinair team van hulpverleners.

Verder moet het contact met de biologische ouders gestimuleerd worden en moeten kinderen toegang hebben tot een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

Kwaliteitscriteria niet bindend

De inspectie is blij met het deze afspraken en noemt het een belangrijke een eerste stap. Maar er moet volgens de inspectie meer gebeuren, want de kwaliteitscriteria zijn niet bindend.

Volgens de inspectie is het van belang dat de gemeenten bij het contracteren de kwaliteitscriteria stellen, zodat ze bindend worden. Ook De Munck hoopt dat gemeentes de criteria gaan omarmen. Dat zou volgend jaar moeten gebeuren, als er nieuwe contracten worden gesloten tussen jeugdzorginstellingen en gemeentes.