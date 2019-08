Marine onderschept 470 kilo cocaïne bij Aruba

De marine heeft dinsdagavond een partij cocaïne bij Aruba onderschept. In een bootje ten noorden van het eiland vond de bemanning van het marineschip Zr. Ms. Groningen een lading van 470 kilo van de drug. Dat heeft in Nederland een straatwaarde van 23 miljoen euro.

Een Dash-8-kustwachtvliegtuig ontdekte het smokkelbootje. Daarna werd het patrouilleschip ingezet. Vanaf het schip steeg een NH90-gevechtshelikopter op om de smokkelaars te stoppen, waarna ze werden aangehouden. Ze zijn samen met de drugs overgedragen aan de kustwacht. Waar de drugssmokkelaars vandaan komen, is niet bekendgemaakt.

In mei onderschepte de Zr. Ms. Groningen 1600 kilogram cocaïne. Het patrouilleschip is sinds 20 april in het Caribische gebied. Naast het opsporen van drugshandelaars wordt het schip ook ingezet voor humanitaire dienstverlening en tegen illegale visserij en milieudelicten.