Twintig kinderen onwel na bezoek aan zwembad recreatiepark Kaatsheuvel

Twintig kinderen voelden zich gisteren niet lekker nadat ze hadden gezwommen in het binnenzwembad van recreatiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. Sommige kinderen hadden last van rode ogen, een droge keel en een paar kregen diarree.

De kinderen zijn naar de huisartsenpost gegaan. Omdat het om zo veel kinderen ging, heeft de arts de politie en de GGD ingeschakeld, meldt Omroep Brabant. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. "De kinderen hadden een paar uur last van de klachten. Het gaat nu weer goed", zegt directeur Jos Mennen van de Oostappengroep, waar Droomgaard onder valt.

Gisterochtend was er nog niks aan de hand in het zwembad. Er worden elke dag meerdere metingen gedaan. Bij een tweede controle, later op de dag, bleek er iets niet in orde. Er was iets mis in de technische installatie van het zwembad. Het bad werd daarom gesloten, maar werd rond 17.00 weer geopend. Daarna kregen de kinderen de gezondheidsklachten.

Het bad is sindsdien dicht en gaat pas weer open als duidelijk is wat er nou niet goed was, zegt Mennen. "We willen eerst in overleg met de omgevingsdienst bepalen wanneer het weer open kan." Er zijn op het park ook buitenbaden. Die zijn wel gewoon open.