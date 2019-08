Harry Potter-boek geveild: 'Dit is de heilige graal voor zo veel verzamelaars'

Een van de eerste edities van het boek Harry Potter en de Steen der Wijzen is geveild voor 28.500 pond (ruim 31.000 euro). De anonieme eigenaar maakt een flinke winst, want die kocht het boek destijds voor een euro. Gisteren werd het werk geveild in Engeland, toevallig ook op de verjaardag van schrijver J.K. Rowling en Harry Potter zelf.

Het eerste boek over de tovenaarsleerling verscheen in 1997 bij de Londense uitgeverij Bloomsbury. De eerste druk telde 500 exemplaren, ze zijn dus uiterst zeldzaam.

De eerste edities zijn te herkennen aan enkele spelfouten, zo staat op de achterkant "philospher" in plaats van "philosopher", en aan een lijst van opsommingen van Harry's benodigdheden voor zijn eerste jaar op de toverschool Zweinstein. Zo staat er tweemaal "1 wand" (1 toverstok) op de schoollijst.

Heilige graal

Jim Spencer, boekenexpert van het veilinghuis Hansons, waar het boek is verkocht, noemt het "puur toeval" dat de veiling werd gehouden op de verjaardag van de auteur en het personage. Hij noemt het boek "de heilige graal voor verzamelaars".

In maart werd een exemplaar van het eerste boek verkocht voor bijna 80.000 euro. Dat bracht meer op, omdat het was gesigneerd door J.K. Rowling.

De Harry Potter-reeks, die in totaal zeven boeken en acht films telt, is nog altijd ongekend populair. Dit bleek ook toen ruim een maand geleden een nieuwe Harry Potter-attractie in een pretpark in Amerika geopend werd. Mensen hadden er acht uur voor over om in de rij te staan.