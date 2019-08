Mediatransfer: Merel Westrik van RTL naar Talpa

merelwestrik

Ik mail net mijn collega’s. Dat de frietjes voortaan veilig zijn. En dat ze hun borden niet meer hoeven te bewaken vlak voor het RTL Nieuws van half acht. Ik ga weg. Op naar een avontuur waar ik ongelooflijk veel zin in heb. Ik ga voor Net5 programma’s maken in samenwerking met LINDA. We beginnen dit najaar met een wekelijkse talkshow voor vrouwen. Spannend en helemaal te gek tegelijkertijd. Daarvoor neem ik na ruim vijf jaar afscheid van RTL Nieuws. Dat doet een beetje zeer. Want ik ben zo vaak trots geweest op onze redactie. Op onze onthullingen, op hoe hard we samen konden werken, op hoe we van elkaar leerden. Het was een eer en een voorrecht daar bij te mogen horen. Lieve collega’s: ik heb met jullie kunnen lachen, huilen, kunnen lezen en schrijven. Goud. Grote dank. Ook voor al die frietjes. @net5nl: is er een frituur in de kantine? @linda: met frietjes? 📸 Carli Hermes 💄 Charlotte Niketic👗 Pieter Eliens