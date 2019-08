Snoeken blijven voorlopig toch in Drentse zwemplas na bijtincident

De gemeente Hoogeveen gaat voorlopig geen vissen halen uit een recreatieplas bij Hollandscheveld. Vorige week werd daar een 11-jarig meisje gebeten, vermoedelijk door een snoek. Ze raakte gewond aan haar knie en moest naar het ziekenhuis. De gemeente wilde in eerste instantie direct een deel van de vissen uit de plas halen, maar van dat besluit komt Hoogeveen nu dus terug.

Het meisje stond in het water op een plek waar het ongeveer één meter diep is. Ineens voelde ze iets tegen haar been klappen en daarna werd ze gebeten. "Het deed pijn en ze was enorm geschrokken. Haar been bloedde helemaal", zei haar moeder eerder. De vrouw plaatste op Facebook een bericht om andere mensen te waarschuwen voor de vissen in recreatieplas Schoonhoven.

Verplaatsen van vissen

Na het incident durfden veel mensen niet meer te zwemmen in het water. De gemeente maakte een paar dagen geleden bekend dat er met visverenigingen werd gepraat over het verplaatsen van een deel van de vissen naar een naastgelegen visvijver. Een aantal dieren weghalen kan zinvol zijn als er te veel vissen van een bepaalde soort in het water zitten.

Maar die beslissing, om gelijk na het ongeluk een deel van de vissen weg te halen, is te snel genomen, zegt een woordvoerder van de gemeente. Vissen verwijderen uit de plas kan niet zomaar. Ze zorgen er samen met onder meer waterplanten en algen voor dat de kwaliteit van het water goed is om in te zwemmen. "Door snoeken zomaar uit de plas te halen, verstoor je het ecologisch evenwicht."

Na overleg met de Provincie Drenthe en Waterschap Drents Overijsselse Delta is afgesproken onderzoek te doen naar de visstand in de plas, meldt RTV Drenthe. Dat wordt gedaan door een onafhankelijk ecologisch onderzoeksbureau. Daarbij worden de plaatselijke visverenigingen en hengelsportfederatie betrokken. Als blijkt dat er te veel vissen van een bepaalde soort in het water zitten, worden ze eruit gehaald.

Bijten is uitzondering

Henk Mensinga van de Hengelsportfederatie Drenthe benadrukte een paar dagen geleden dat het bijtincident een uitzondering is. "Het komt maar heel weinig voor dat een snoek een mens bijt." Hij heeft een keer eerder een verhaal gehoord over een vis in dezelfde plas die een mens had gebeten.

De gemeente baalt wel erg van het incident. Wethouder Erwin Slomp is na het ongeluk even bij het meisje thuis geweest.

Hoelang het onderzoek gaat duren is niet bekend. Iedereen kan ondertussen gewoon in de plas zwemmen. "Er wordt al jaren door mensen gezwommen, maar er is inderdaad altijd een zeker risico als je in natuurwater zwemt", zo zegt de gemeente.