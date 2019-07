Slecht weer leidt tot stilleggen kaatswedstrijd Franeker

De belangrijkste kaatswedstrijd van Friesland is vanmiddag stilgelegd vanwege onweer en harde wind. In ieder geval tot 15.00 wordt er niet gekaatst op Sjûkelân in Franeker. Ook de tribunes zijn ontruimd - voor het eerst in het 166-jarig bestaan van het evenement.

De organisatie Permanente Commissie der Franeker Kaatspartij had zich gisteren al voorbereid op slecht weer, zegt voorzitter Ids Hellinga bij Omrop Fryslân. "In feite is dit gewoon de uitvoering van wat wij gisteren hebben besloten. Dit was een van de scenario's. Wij stoppen even, en dan gaan we weer verder. Wij moeten maar kijken hoe het verder gaat vandaag. Als weerman Piet Paulusma zegt dat het weer veilig is, gaan wij weer verder."

Mocht dat vandaag niet lukken, dan wordt zaterdag doorgekaatst, laat de organisatie weten.

Het stilleggen van de PC wegens slecht weer is eerder gebeurd, in 2010 voor het laatst. Maar het is voor het eerst sinds het begin in 1853 dat ook de tribunes zijn ontruimd. Volgens Hellinga is daartoe besloten uit veiligheidsoverwegingen, omdat er ook onweer over Friesland trekt. De 2.000 bezoekers worden opgevangen in een sporthal.

Ook het skûtsjesilen, het andere grote evenement in Friesland vandaag, heeft last van het slechte weer. De start in Terherne is vanmiddag met anderhalf uur uitgesteld.