Johnson praat met partijen Noord-Ierland over herstel zelfbestuur

Boris Johnson is voor het eerst sinds hij premier is op bezoek in Noord-Ierland, om met alle politieke partijen daar te praten over de vorming van een nieuwe Noord-Ierse regering. Die is in 2017 ontmanteld na een geschil tussen de twee regerende partijen, de protestantse DUP en het katholieke Sinn Féin. Op basis van het Goede Vrijdagakkoord moet in Noord-Ierland de macht worden gedeeld tussen twee partijen, maar DUP en Sinn Féin wantrouwen elkaar tot op het bot.

Om het nog ingewikkelder te maken, is de Britse regering in het Lagerhuis afhankelijk van de DUP, die het kabinet gedoogsteun geeft. Gisteravond heeft Johnson een ontmoeting gehad met DUP-leider Arlene Foster, tot ongenoegen van Sinn Féin-leider Mary Lou McDonald. Die verwijt Johnson dat hij partijdig is.

De Britse premier zelf zegt er alles aan te willen doen om weer een eigen regering van Noord-Ierland voor elkaar te krijgen. Ook de brexit staat op de agenda, want die gaat hoe dan ook ingrijpende gevolgen krijgen voor Noord-Ierland, dat grenst aan EU-lidstaat Ierland. Die grens van bijna 500 kilometer lang is nu nog onzichtbaar, wat van groot belang is voor de regionale economie en voor de uitvoering van het vredesakkoord in Noord-Ierland.

Grote woorden

De toekomstige status van de grens is een van de gevoeligste en ingewikkeldste punten bij de brexit. De grote vraag is of die open moet blijven (wat de brexit-voorstanders niet willen) of juist dicht gaat, of dat er een tijdelijke regeling moet komen (de zogenoemde 'backstop') in een overgangsperiode. Johnson is daar op tegen en wil pas weer met de EU praten als de backstop van tafel gaat, maar Brussel houdt er juist uit alle macht aan vast.

Wat is toch die 'brexit-backstop'? Bekijk de video: