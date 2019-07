Wietkweker Terneuzen mag van rechter toch in eigen huis blijven wonen

De rechtbank heeft voorkomen dat de woning van een hennepkweker in Terneuzen wordt dichtgetimmerd. Volgens de rechter staat vast dat de bewoner alleen met de marihuana die hij zelf kweekt zijn hevige zenuwpijn kan bestrijden.

Na een klacht uit de buurt viel de politie in februari binnen bij de man. Op zijn zolder werd een kwekerij met in totaal veertig hennepplanten gevonden, meldt Omroep Zeeland.

Ruim een maand later maakte burgemeester Jan Lonink (PvdA) bekend dat hij de woning drie maanden wilde sluiten. De wetgeving staat burgemeesters toe om woningen of bedrijfspanden dicht te laten timmeren na een drugsvondst, om zo de teelt en handel te ontmoedigen.

Eigen kweek bleek de beste oplossing

De bewoner ging in beroep tegen het besluit. Hij vertelde de rechtbank over een verkeersongeluk uit 1998 waaraan hij blijvende zenuwpijn heeft overgehouden. "Hij heeft in overleg met zijn huisarts allerlei pijnbestrijding geprobeerd", zegt zijn advocaat Roeland Aerts. "Fysiotherapie, paracetamol, tramadol, diclofenac, cannabisolie uit de winkel en uit de coffeeshop, maar dat werkte allemaal niet. Eigen kweek van hennep bleek de beste oplossing te zijn."

Het gaat er vooral om dat eigen kweek de mogelijkheid biedt om de werkzame oliën in de juiste verhouding uit de henneptoppen te kunnen halen, zo vertelde de huisarts van de man voor de rechtbank. Uit de uitspraak blijkt dat de rechtbank in die redenering meegaat.

De rechter zegt dat het betoog van de man en zijn arts helder en consistent is, waardoor het gebruik van de oliën medisch noodzakelijk is. Met andere woorden: de man kan niet goed leven zonder de hennep van eigen kweek.

Het dichttimmeren van zijn woning is volgens de rechter een disproportionele maatregel. Het huis wordt dus niet afgesloten. De gemeente moet de proceskosten van ruim 1000 euro aan de bewoner terugbetalen.

Stevige persoonlijkheid

De vraag is wat de uitspraak voor andere thuiskwekers in Nederland betekent. De Raad voor de Rechtspraak kan zo snel geen reactie geven en ook de gemeente Terneuzen heeft nog niet gereageerd.

Advocaat Aerts hekelt vooral de 'harde opstelling' van burgemeesters zoals die van Terneuzen. "De wetgeving staat het toe dat burgemeesters overgaan tot sluiting. Maar het afgelopen jaar en ook dit jaar zetten steeds meer juristen daar vraagtekens bij, omdat burgemeesters voor eigen rechter gaan spelen. Zo ook de burgemeester van Terneuzen die, laat ik het zo zeggen, bekendstaat als 'stevige persoonlijkheid'. Volgens mij kan de uitspraak van de rechter ertoe leiden dat mensen die kunnen bewijzen dat ze de hennep echt nodig hebben voor eigen gebruik, steviger in hun schoenen staan."