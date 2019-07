Voormalig Audi-baas Stadler aangeklaagd voor rol in 'dieselgate'

De openbare aanklager in München heeft oud-Audi-topman Rupert Stadler in staat van beschuldiging gesteld vanwege zijn rol in het dieselschandaal. Naast Stadler zijn nog drie anderen aangeklaagd vanwege het manipuleren van emissiewaarden en misleidende advertentiecampagnes. Wie dat zijn, laat de Duitse justitie in het midden.

Stadler wordt ten laste gelegd dat hij ten minste sinds eind september 2015 heeft geweten van het gesjoemel met de emissiewaarden van dieselmotoren bij Audi, het luxemerk van Volkswagen. Hoewel hij op de hoogte was, deed hij niets om de verkoop van auto's die met sjoemelsoftware waren uitgerust tegen te gaan. Stadler spreekt de aantijgingen tegen.

Uitstoottests manipuleren

Zijn drie mede-aangeklaagden zouden de dieselmotoren hebben ontwikkeld voor Audi, Volkswagen en Porsche die waren uitgerust met de omstreden software. Door de software was de auto als het ware in staat om een testsituatie te herkennen en daarin veel minder uitstoot te produceren dan in de praktijk op de weg gebeurde.

Stadler werd vorig jaar juni opgepakt in het onderzoek naar het dieselschandaal en zat al enkele maanden in de cel. Moederbedrijf Volkswagen, dat miljarden euro's aan boetes kreeg opgelegd in de affaire, ontsloeg hem naar aanleiding van het justitiële onderzoek tegen hem.

Behalve tegen Stadler en de drie anderen die nu zijn aangeklaagd, lopen er in Duitsland nog onderzoeken naar 23 andere medewerkers van het concern die verdacht worden van betrokkenheid bij 'dieselgate'.