Twee 'moeders tegen zinloze moorden' zelf doodgeschoten in Chicago

Twee vrouwen zijn afgelopen vrijdag op een straathoek in Chicago doodgeschoten. Ze hoorden allebei bij de jonge moeders die streden voor minder wapengeweld namens de organisatie Mothers Against Senseless Killings (MASK).

Het schietincident was in South Side, een probleembuurt in Chicago. Volgens de politie stonden de twee jonge moeders in de avond op een hoek van een straat toen een blauwe SUV kwam aanrijden van waaruit iemand op ze begon te schieten. Bij het incident raakte ook een man lichtgewond.

De oprichter van MASK, Tamar Manasseh, noemt de dood van de vrouwen "angstaanjagend en hartverscheurend."

Haar organisatie bestaat sinds 2015. Vooral moeders zijn erbij betrokken en ze hebben als doel een veilige buurt voor hun kinderen te realiseren. Dat doen ze door geregeld in teams aanwezig te zijn op straat en verder bieden ze jeugdbegeleiding, gezonde maaltijden en onderdak voor jongeren die dakloos zijn.

Gewelddadig weekend

Volgens de politie van Chicago is er in de zaak nog niemand gearresteerd. Of het een gerichte actie was tegen de twee vrouwen is nog niet bekend.

Het was in Chicago sowieso een gewelddadig weekend, waarin 48 mensen werden neergeschoten. Acht van hen zijn overleden.