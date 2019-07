Gemeente wil Drentse plas leegvissen na bijtincident met snoek

De moeder plaatste op Facebook een bericht om andere mensen te waarschuwen voor de vissen in recreatieplas Schoonhoven. "Je moet er toch niet aan denken dat je daar met je baby in zo'n zwembandje het water ingaat en dat er dan zo'n snoek zwemt."

Bezoekers blijven weg

RTV Drenthe meldt dat veel mensen inmiddels niet meer durven te zwemmen. De gemeente zegt de zorgen serieus te nemen en laat weten het erg vervelend te vinden voor het meisje. Er wordt met visverenigingen gepraat over het verplaatsen van de vissen naar een naastgelegen visvijver.

Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. Omdat er formeel een visverbod geldt voor de recreatieplas, moet eerst uitgezocht worden hoe dat juridisch zit.

In het gedrang

Henk Mensinga van de Hengelsportfederatie Drenthe benadrukt dat het incident een uitzondering is. "Het komt maar heel weinig voor dat een snoek een mens bijt. Het is in al die jaren de tweede keer dat ik dit hoor."

Hij heeft wel een idee waarom het is gebeurd. "Het water in de plas is volgens mij behoorlijk gezakt. De leefomgeving wordt voor vissen dan veel kleiner. Dan raken de vissen ook in het gedrang tussen de mensen."