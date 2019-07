Bayer zucht onder overstromingen, droogte en Roundup

Het noodweer met overstromingen in de Verenigde Staten, de droogte in Europa en Canada, de handelsoorlog van de VS en China en rechtszaken met slachtoffers van onkruidverdelger Roundup doen Bayer geen goed. De nettowinst van de Duitse chemiereus werd de voorbije maanden met de helft gedrukt, naar ruim 400 miljoen euro.

De kwartaalomzet steeg wel met 21 procent naar 11,5 miljard euro, maar dat is grotendeels te danken aan de overname van het Amerikaanse Monsanto. Zonder die overname was er slechts sprake van minder dan een procent groei.

Bayer kocht in 2018 na een twee jaar durende overnameslag de Amerikaanse evenknie Monsanto. Voor 55 miljard euro. Inclusief het omstreden gewasbeschermings- en onkruidverdelgingsmiddel Roundup, met het middel glyfosaat, één van de kaskrakers van Monsanto.

Het leverde Bayer geen geld maar wel een stroom rechtszaken op van mensen die claimen gezondheidsproblemen en kanker te hebben na het gebruik van Roundup. Het middel is in de VS omstreden, bij ons ligt het gewoon in de winkel. Bayer zelf beweert dat het niet schadelijk is voor de gezondheid.

18.400 eisers

In een drietal rechtszaken werd Bayer door een Amerikaanse rechter al veroordeeld tot een schadevergoeding. Aanvankelijk een paar miljard dollar, maar dat werd nadien verlaagd naar tientallen miljoenen dollars. Het aantal eisers voor schadevergoeding is inmiddels opgelopen naar 18.400, dat zijn er 5000 meer dan een paar maanden geleden.

Bayer aarzelt of het al die afzonderlijke rechtszaken wel wil voeren. Het bedrijf zou ook naar het hoogste hof in de VS kunnen stappen voor een principe-uitspraak en in een keer van alles af zijn, mits het Hooggerechtshof Bayer in het gelijk stelt. Een andere, veel duurdere, uitweg is een collectieve schaderegeling treffen voor alle eisers, wat wel eens 15 tot 20 miljard euro zou kunnen kosten.

Alles bij elkaar zijn Monsanto en Roundup op veel punten een duur hoofdpijndossier geworden. De beurskoers is sinds de overname met een derde gedaald, wat omgerekend neerkomt op een verlies van 31 miljard euro aan beurswaarde. De aandeelhouders zijn het ook beu aan het worden. In april gaven ze het bestuur een harde tik op de vingers door geen decharge voor het gevoerde beleid te verlenen. Het was voor het eerst dat een groot beursgenoteerd bedrijf dit overkomt.

Het bedrijf kondigde vorig jaar ook een grote ontslagronde aan waarbij in de komende drie jaar 12.000 mensen hun baan kwijtraken. Bij Bayer werken wereldwijd nu nog 118.000 mensen.