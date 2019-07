Meer gezondheidsklachten door gebruik van lachgas

Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) komen steeds meer meldingen binnen van gezondheidsklachten na het gebruik van lachgas. In heel 2015 waren het er maar 13; alleen in de eerste helft van dit jaar is het aantal 67.

Volgens onderzoekers van het NVIC ligt het werkelijke aantal klachten waarschijnlijk veel hoger, omdat artsen niet verplicht zijn om de klachten te melden bij het centrum. Het NVIC is onderdeel van het academisch ziekenhuis UMC Utrecht.

Vooral onder jongeren is lachgas populair. Sinds 2016 valt het middel onder de Warenwet en niet meer onder de Geneesmiddelenwet. Daardoor is het makkelijk te krijgen. In veel caf├ęs wordt het aan de bar verkocht.

Mogelijk hartaanval

Het NVIC zegt dat er vaker sprake is van langdurig gebruik van het gas. Soms worden door een persoon in twee tot drie dagen wel vijftig ballonnen of patronen met lachgas ingenomen.

Gebruik van lachgas kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, pijn op de borst, een verdoofd gevoel in armen en benen en verminderd zicht. Vaak wordt het gas gebruikt naast alcohol en dan ontstaat een gevaarlijker situatie; mensen kunnen dan niet meer goed ademen, krijgen te weinig zuurstof binnen en kunnen daardoor een hartaanval krijgen.

Het ministerie van VWS wacht op een risicobeoordeling en kijkt dan of er maatregelen genomen moeten worden.