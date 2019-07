Vermiste Belgische na zes dagen bekneld teruggevonden in auto

Een vermiste Belgische vrouw is na zes dagen levend teruggevonden, meldt de Belgische politie. Ze zat al die tijd zonder eten en drinken bekneld in haar auto die van de weg was geraakt, schrijven Belgische media.

De 45-jarige vrouw werd vorige week als vermist opgegeven. Dinsdagavond verliet ze in haar auto de woning van haar vriend in Awans, in de buurt van Luik. Die avond werd ze rond 23.30 uur voor het laatst gezien bij een tankstation.

De vrouw is vandaag rond 18.00 uur teruggevonden. Mensen die pamfletten aan het opplakken waren van vermiste mensen zagen de auto in een greppel langs de kant van de weg bij Saint-Georges-sur-Meuse, vlak bij Awans. De vrouw werd uitgedroogd maar bij bewustzijn aangetroffen. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De zoon van de vrouw schrijft in een bericht op Facebook dat hij dankbaar is dat zijn moeder is teruggevonden. "Voor mijn kleine broertjes en mij is het een hele opluchting om te weten dat mama nog leeft."