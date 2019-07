Klopjacht in Canadese wildernis op van moord verdachte tieners

In de wildernis in Canada zijn tientallen zwaarbewapende agenten met behulp van de Canadese luchtmacht, speurhonden en drones op zoek naar twee tieners die worden verdacht van drie moorden.

De voortvluchtige Bryer Schmegelsky (18) en Kam McLeod (19) zijn voor het laatst gezien in de buurt van York Landing, een dorpje in het afgelegen noorden van de Canadese staat Manitoba. De Royal Canadian Mounted Police vraagt de kleine 500 inwoners van het dorp nadrukkelijk om binnen te blijven en deuren op slot te houden.

Ook in het dorpje Gillam, waar de verdachten eerder werden gezien, is veel politie op te been: