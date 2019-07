Old Town Road van Lil Nas X, YoungKio breekt record Amerikaanse Billboard

Het nummer Old Town Road van de 20-jarige rapper Lil Nas X en countryzanger Billy Ray Cyrus is de langst genoteerde nummer-1-hit in de Amerikaanse hitlijst Billboard ooit. Daarmee werd One Sweet Day van Mariah Carey en Boyz II Men uit 1996 en Despacito van Luis Fonsi en Daddy Yankee uit 2017 van de troon gestoten.

Old Town Road staat nu 17 weken bovenaan de Billboard Hot 100. Het nummer mixt rapmuziek met country, een ongebruikelijke combinatie. De 19-jarige Nederlandse producer YoungKio werkte ook mee aan het nummer.