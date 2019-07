Bestuurder speedbootongeluk Zoutelande had te veel gedronken

De bestuurder van de speedboot die vorige week betrokken was bij een dodelijk ongeluk voor de kust van Zoutelande, had te veel alcohol op. Dat meldt Omroep Zeeland. Bij het ongeluk kwam een 15-jarig meisje uit het Limburgse dorp Neer om het leven.

Het meisje zat dinsdag in een rubberbootje toen de speedboot over haar heen voer. De bestuurder van de speedboot heeft direct na het ongeluk het rubberbootje naar de kant gevaren. Daar is het bewusteloze meisje door omstanders opgevangen en gereanimeerd. Allerlei hulpdiensten werden opgeroepen om te helpen, maar het meisje overleefde het niet.

De bestuurder van de speedboot is een 33-jarige man uit Koudekerke. Hij zit sinds donderdagavond niet meer vast, maar is wel nog altijd verdachte. Hij wordt onder meer verdacht van het beschadigen van een ander vaartuig met de dood tot gevolg en het varen met te veel alcohol op. Hoeveel de man gedronken had op het moment van het ongeluk, is niet bekend.

De Landelijke Eenheid van de politie onderzoekt het incident. Vorige week zei een woordvoerder dat het onderzoek mogelijk nog weken duurt.