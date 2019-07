Man duwt moeder en kind voor de trein in Frankfurt

Op het Centraal Station in Frankfurt heeft een man een moeder en haar kind voor de trein geduwd. Ze werden voor een binnenrijdende ICE geduwd. De jongen werd door de trein overreden en overleed ter plaatse. De 40-jarige vrouw raakte gewond maar wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen.

Volgens de politie is de dader een 40-jarige man van Eritrese afkomst. Hij zou nog een derde persoon van het perron af hebben proberen te duwen. Na zijn daad vluchtte hij, maar hij kon korte tijd later door de politie worden gearresteerd. Er zou geen relatie zijn tussen de man en zijn slachtoffers.

Op het perron waren veel kinderen die het zagen gebeuren. Volgens Duitse media stonden veel mensen te huilen en hadden meerdere reizigers en passanten medische hulp nodig. Een conductrice, die het voor haar ogen zag gebeuren, zou schreeuwend de trein zijn uitgehaald.

Voerde

Het is de tweede keer binnen tien dagen dat in Duitsland iemand voor de trein wordt geduwd. Een 34-jarige vrouw kwam vorige week zaterdag om het leven op het treinstation van Voerde, vlak bij de Nederlandse grens in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ze stierf ter plekke, ondanks reanimatiepogingen.

De 28-jarige dader en de vrouw van dat incident kenden elkaar niet. Hij handelde uit pure moordlust, zeggen politie en justitie.