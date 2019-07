Aantal tijgers in India in 12 jaar tijd verdubbeld

India telt de tijgers eens in de vier jaar. Vorig jaar was de laatste telling, waarbij boswachters en wetenschappers een gebied van ruim 310.000 vierkante kilometer doorkruisten op zoek naar tekenen van de katachtigen. Ze kwamen tot de conclusie dat India er 2967 telt, tegen 2226 tijgers in 2014 en 1706 vier jaar daarvoor.

Het Wereld Natuur Fonds feliciteert in een reactie de Indiase regering met de "niet aflatende inzet voor de bescherming van tijgers in het land". "Dat hun aantal in het wild groeit is te danken aan verbeterde bescherming, goed beheer van de prooidierenstand, betrokkenheid van de lokale bevolking en politieke wil", aldus het WNF.

India is het land met de meeste tijgers, gevolgd door Nepal en Rusland, waar het aantal dieren ook gestaag groeit. Maar in landen zoals Indonesië en Maleisië gaat het volgens het WNF helemaal niet goed met tijgers in het wild, met name door stroperij en verlies van leefgebied. Daarom werkt de organisatie samen met de zogenoemde tijgerlanden aan het tegengaan van stroperij, verbetering van het leefgebied en het voorkomen van conflicten tussen mensen en wilde dieren.

Schril contrast

De nieuwe cijfers die India bekend heeft gemaakt, staan in schril contrast met het aantal tijgers dat in vroeger tijden in India leefden. Volgens schattingen werden er alleen al tussen 1875 en 1925 zo'n 80.000 tijgers gedood door jagers. Hoogwaardigheidsbekleders doodden de dieren als sport met duizenden tegelijk door middel van geweren, netten, vallen en gif.

In de jaren zestig van de vorige eeuw was het aantal tijgers in India daardoor dramatisch gedaald. In de jaren zeventig kwam er een verbod op de jacht op tijgers en ander wild. Ook investeerde India onder druk van andere landen in meer boswachters.

Groeiend aantal conflicten

Die maatregelen werpen sinds 2006 hun vruchten af. Het aantal tijgers groeit, maar daarmee ook het aantal conflicten tussen de tijger en de mens.

De tijgers leven in beschermde gebieden, die naar schatting maar 10 procent vormen van alle grond die in India geschikt is als leefgebied voor de dieren. Omdat de tijgers daardoor dicht bij elkaar leven, verlaten sommige dieren af en toe het beschermde gebied en komen ze in conflict met mensen. Dat probleem is volgens natuurbeschermers op te lossen als India de tijgerreservaten verder uitbreidt.

Hoe het tijgers tellen in zijn werk gaat, is te zien in deze video van het Indiase Press Information Bureau: