SBS 6 brengt Man Bijt Hond terug op de buis

Vanaf 26 augustus heeft SBS 6 een nieuwe programmering voor de vroege avonduren. Het was al duidelijk dat Lingo zou terugkeren, maar nu is officieel bekendgemaakt dat ook Man Bijt Hond terugkeert op televisie.

Man Bijt Hond ging in 1999 van start, waarna het zestien jaar lang te zien was bij de NPO, eerst bij de NCRV en later bij KRO/NCRV. Het programma brengt alledaags nieuws en laat zien wat Nederland bezighoudt. In 2015 kwam er na zestien jaar een einde aan het programma.

In de nieuwe afleveringen bij SBS zullen bekende rubrieken waaronder de Babbelbox en Hond aan Tafel terugkeren, net als de bekende stem van Michael Abspoel.

Trots

Marco Louwerens, Directeur Televisie bij Talpa Network zegt in een verklaring trots te zijn dat SBS het bekende programma terug op televisie brengt. "We willen met SBS 6 midden in de maatschappij staan; het Nederland van nu laten zien. Daar is Man Bijt Hond bij uitstek een geschikt tv-programma voor."

Lingo zal gepresenteerd worden door Jan Versteegh. De programmering in de vooravond zal er bij SBS 6 dan als volgt uitzien: Utopia om 18.00 uur, gevolgd door Hart van Nederland (19.00 uur), Man Bijt Hond (19.30 uur) en Lingo (20.00 uur).

SBS bracht vandaag een voorproefje van het nieuwe seizoen naar buiten: