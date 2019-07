'Lonen in de ICT, metaalindustrie en chemie kunnen wel omhoog'

Lang niet alle Nederlandse bedrijven lopen schade op in de concurrentiestrijd met buitenlandse concurrenten als ze de lonen verhogen. Dat concludeert de Rabobank na een eigen onderzoek.

Volgens economen van de bank hebben bedrijven in de ICT, de metaalindustrie en de chemie in dit opzicht nog ruimte om de lonen te verhogen. Ze zouden daardoor niet meteen op achterstand komen. Volgens de Rabobank zou personeel in de ICT er wat dit betreft zelfs 3,6 procent bij kunnen krijgen.

Brede oproep

Bedrijven worden al langer opgeroepen om werknemers meer te betalen. Eerder al door het Internationaal Monetair Fonds en De Nederlandsche Bank, en afgelopen juni nog door premier Rutte. Ze hebben daar best de mogelijkheden toe, is de redenering, nu de economie al even goed draait.

Maar sommige bedrijven stellen daar tegenover dat het niet alleen de economische groei is die bepaalt of ze lonen kunnen verhogen of niet. Ze moeten ook kijken naar wat concurrenten in het buitenland doen.