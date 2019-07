Tachtig woningen en hotel ontruimd na plofkraak Venlo

De plofkraak vond rond 03.30 uur vanmorgen plaats. Getuigen hebben gezien dat mogelijke verdachten met een scooter wegvluchtten. Er zijn geen gewonden gevallen.

Mensen die in de buurt van de pinautomaat wonen zijn wel erg geschrokken, "Ik werd wakker van een hele luide knal", zegt een omwonende tegen 1Limburg. "Daar schrok ik wel van want je weet in eerste instantie niet wat er aan de hand is."

De komende uren doet de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onderzoek bij de pinautomaat. Als de omgeving veilig is, zullen deskundigen controleren of het pand waarin de pinautomaat is gevestigd nog stabiel is. De bewoners en hotelgasten worden tijdelijk ergens anders opgevangen. Het gaat om ongeveer 70 tot 80 mensen.