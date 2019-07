Het brugspringen verenigt Mostar niet meer

Mostar staat nu bekend als een van de meest verdeelde steden van de Balkan, zegt Nazar. Er wonen Bosnische Kroaten en Bosniakken (Bosnische moslims) aan weerszijden van de stad. Sinds de oorlog zijn het meer twee aparte steden geworden. En omdat de brug in het oosten van Mostar staat, waar de Bosniakken wonen, komen bij het brugspringen amper Kroaten.

Bij de organisatie van het traditionele evenement zouden ze dat graag anders zien. "Maar ik kan niemand dwingen om te springen", zegt de voorzitter.

De oude brug stortte in na raketbeschietingen van Kroatische kant, in november 1993. De oorlog woedde toen hevig in Mostar. Niet lang daarna was de oorlog in Mostar voorbij. Er waren ruim 2000 doden gevallen. De brug is later heropgebouwd en in 2004 feestelijk heropend, maar de sporen van de oorlog zijn ruim 25 jaar later ook nog altijd aanwezig.

Bekijk hieronder meer beelden van de sprongen vanaf de Stari Most: